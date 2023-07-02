Вчерашние школьники пришли на выпускной в Парк Горького

Там выступили известные артисты

Своя музыкальная программа с выступлением популярных артистов, шоу и танцами до рассвета минувшей ночью была у вчерашних московских школьников. В столице отгремели выпускные. Несмотря на то, что в этом году из-за событий 24 июня, мероприятие состоялось на неделю позже обычного, на размах веселья это никак повлияло.

Московский выпускной начинается с красной ковровой дорожки. Виновники торжества – вчерашние школьники - заходят в Парк Горького парами. Сейчас они – самые счастливые люди в Москве, ведь больше никаких экзаменов.

После ковровой дорожки – обязательная фотосессия. Чтобы стать знаменитым на московском выпускном, многого делать не нужно. Достаточно просто прийти в фотозону, встать, и с тобой обязательно кто-нибудь сфотографируется.

Большое внимание на выпускном, конечно, вечерним нарядам. Образ для последнего школьного бала продумывается за несколько месяцев. Иногда он держится в тайне даже от самых близких подруг.

В этом году Парк Горького принял рекордное число выпускников – почти 40 тысяч. И для каждого на празднике нашлось развлечение по душе, сообщает "ТВ Центр".

Выпускники увидели цирковое театрализованное шоу, интерактивные выставки и выступления известных артистов. Некоторые к ним готовились заранее.

Для удобства, организаторы запустили на площадке телеграм-бота, с помощью которого можно было узнать, что происходит в режиме реального времени на разных локациях, посмотреть фотографии, написать пожелания, которые выводились на большие экраны. Для вчерашних школьников выступили более 60 артистов. Танцы продолжались до самого утра и даже начавшийся дождь не испортил веселье.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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