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Парусная регата стартовала в бухте Золотой Рог

12:04
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Во Владивостоке отмечают День города

Прокатиться на круизной яхте и посмотреть на лодочные соревнования можно во Владивостоке. Сегодня в День города там проходит парусная регата. Для зрителей подготовили удобные смотровые точки, откуда открываются неповторимые виды, ведь место для проведения морских гонок выбрали особое.
Историческая регата в Венеции прошла в сокращенном формате

Прежде чем начать рассекать морскую гладь на яхте, ее катят на телеге, поднимают краном и бережно опускают. Спустившись спортсмены проводят последние приготовления перед гонкой.

Эта регата особенная. Поднять паруса можно там, где обычно запрещено: в бухте Золотой Рог. Поэтому к точке старта яхты идут не своим ходом, их буксируют катерами, сообщает "ТВ Центр".

За полтора часа участники добираются до места старта. Регата начинается прямо под Золотым мостом, одним из самых узнаваемых символов Владивостока. Ровно в полдень, когда на причале звучит пушечный выстрел, участники начинают гонку.

Пройти под парусами в бухте Золотой Рог яхтсменам можно только один раз в году - в день рождения Владивостока. И в свой праздник город встречает спортсменов при полном параде. После ночного шторма выглянуло яркое солнце, и установилась настоящая летняя жаркая погода.

Под белоснежными и цветными полотнами яхтсмены парадом проходят по бухте, зрителям открывается отличный вид. А вот спортсменам из-за сильного ветра приходится непросто.

В этот раз участие принимают около 50 экипажей. Победителей определяют в нескольких номинациях, в зависимости от класса яхты. Дистанция для всех одинаковая - 10 миль.

Погодные условия идеальные, говорят судьи. Ветер около 5 метров в секунду, в море минимальное волнение. Поэтому первые экипажи появились на финише уже через полтора часа.

Параллельно с владельцами больших крейсерских яхт, в регате на Кубок Владивостока участвуют и дети. Правда в бухту Золотой Рог их не пускают. Сезон соревнований в парусной столице России продлится до конца октября.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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