В "Сокольниках" проходит Спартакиада национальных объединений Москвы

Гостей ждут увлекательные мастер-классы

Приобщиться к спорту и здоровому образу жизни в эти выходные можно в парке "Сокольники", где проходит Х Спартакиада национально-культурных объединений и землячеств Москвы.

Гостей ждут игры на свежем воздухе, состязания в различных дисциплинах, а также выступления известных артистов и творческих коллективов. Будут и мастер-классы, например, по стрельбе из лука.

Кроме того, проходят соревнования по волейболу, мини-футболу и шахматам. В показательных поединках по национальным видам спорта, таким как борьба на поясах примут участие спортсмены из Сибири и Дальнего Востока, сообщает "ТВ Центр".

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