ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Добровольцы из московского пункта отбора контрактников рассказали о поддержке со стороны родственников

12:13
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Мужчины хотят защищать Родину

"Мои родители - патриоты страны, они считают, что я поступаю правильно", - рассказал АГН "Москва" юноша, решивший заключить контракт с Министерством обороны.
Будущий контрактник рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО

Сегодня автобус с очередной группой контрактников отправился из единого столичного пункта отбора.

Добровольцы говорят, что их близкие верят - всё будет хорошо. Будущие контрактники также рассказали, почему решили отправиться на военную службу. Они хотят защищать Родину и желают спокойной жизни для своих детей.

"Это долг каждого гражданина мужского пола, добавить тут нечего. Так всегда было", - сказал один из контрактников.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.