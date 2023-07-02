Добровольцы из московского пункта отбора контрактников рассказали о поддержке со стороны родственников

Мужчины хотят защищать Родину

"Мои родители - патриоты страны, они считают, что я поступаю правильно", - рассказал АГН "Москва" юноша, решивший заключить контракт с Министерством обороны.

Сегодня автобус с очередной группой контрактников отправился из единого столичного пункта отбора.

Добровольцы говорят, что их близкие верят - всё будет хорошо. Будущие контрактники также рассказали, почему решили отправиться на военную службу. Они хотят защищать Родину и желают спокойной жизни для своих детей.

"Это долг каждого гражданина мужского пола, добавить тут нечего. Так всегда было", - сказал один из контрактников.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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