Армия России уничтожила отряды ВСУ у Антоновского моста

Поражена украинская техника

Российские военные полностью уничтожили украинские подразделения, которые пытались высадиться на острове Антоновский. Подробности сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Наши военные уничтожили 20 украинских диверсантов в районе Антоновского моста. Также поражены два автомобиля и две американские гаубицы М777.

Ранее о том, что российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Зачистку проводили бойцы спецподразделений. Они организовали внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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