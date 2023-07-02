В Подмосковье участились случаи нападения змей на детей

Змеи появляются на улицах городов

Сразу несколько случаев нападения ядовитых змей на детей переполошили на этой неделе столичный регион. Сообщения приходили из Талдомского района и окрестностей Домодедова.

Да и в столице пресмыкающихся стали замечать там, где раньше они не появлялись - на оживлённых улицах, вблизи жилых домов, на детских площадках.

Почему сейчас так происходит и что делать при встрече со змеёй - выяснила Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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