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В Подмосковье участились случаи нападения змей на детей

16:31
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Змеи появляются на улицах городов

Сразу несколько случаев нападения ядовитых змей на детей переполошили на этой неделе столичный регион. Сообщения приходили из Талдомского района и окрестностей Домодедова.

Да и в столице пресмыкающихся стали замечать там, где раньше они не появлялись - на оживлённых улицах, вблизи жилых домов, на детских площадках.

Почему сейчас так происходит и что делать при встрече со змеёй - выяснила Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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