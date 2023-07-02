Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и учёных

Их удачно внедряют на крупных производствах

В Москве трудятся много талантливых молодых людей, настоящих инноваторов. Об их знаковых изобретениях рассказал на портале mos.ru Сергей Собянин.

Мэр отметил, что они используются на крупных производствах, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях. В Москве свои первые изобретения молодые люди могут создать ещё в школе: раскрыть талант им помогают в технических кружках и детских технопарках.

К примеру, в компании-резиденте технопарка "Элма" работает 35-летний инженер-механик Илья Петров. Он создал оборудование, которое буквально останавливает время и сохраняет свежесть продуктов при их хранении, упаковке и транспортировке.

В столице есть все возможности, благодаря которым молодые учёные и изобретатели могут заявить о себе. В столице регулярно проходят чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей, рассказал мэр.

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