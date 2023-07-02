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Медведев назвал Украину Землёй Санникова

15:03
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Нет такой земли, считает политик

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Украину Землёй Санникова, основанной Лениным, а Киев – оккупированным русским городом.

Медведев предупредил поляков о последствиях размещения ядерного оружия
Медведев назвал польского президента мразью

"Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", - написал политик в своём Telegram-канале.

Накануне Медведев в интервью ТАСС предупредил граждан Польши о последствиях появления в стране ядерного оружия. Зампред Совбеза заявил, что в таком случае оно может быть применено.

По мнению политика, тогда исчезнут все "дуды", "моравецкие", "качиньские" и прочая нечисть. "Ну и другие исчезнут, увы", - добавил Медведев.

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