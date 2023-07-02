Под Белгородом сбит беспилотник самолётного типа

Пострадавших нет

В Белгородской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, пострадавших нет. На месте падения работают оперативные службы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"