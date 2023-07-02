Собянин: Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Предстоит много работы

В центре Москвы началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты приведут в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздадут утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы защиты от молний.

Раньше в построенной в 1915 году звоннице располагался старообрядческий храм старообрядцев, позже его перенесли в трëхэтажный дом во дворе усадьбы и пристроили колокольню.

В 1979 году дом снесли, а звонница постепенно разрушалась сама. Сейчас её восстанавливают.

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