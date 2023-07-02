Вучич связал наступление ВСУ с гонениями на сербов в Косове

Всё это произойдёт перед саммитом НАТО

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ в зоне российской спецоперации. По словам Вучича, премьер Косово Курти планирует напасть на сербов.

Это может случиться до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11-12 июня. До саммита начнётся и второй этап контрнаступления украинских войск.

"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях. Когда это начнётся, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово", - заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление в зоне российской спецоперации. Продвинуться им не удалось, попытка наступления провалилась. Армия Украины потеряла сотни иностранных танков и бронемашин, а также понесла большие потери в живой силе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"