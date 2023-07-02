ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич связал наступление ВСУ с гонениями на сербов в Косове

16:49
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Всё это произойдёт перед саммитом НАТО

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ в зоне российской спецоперации. По словам Вучича, премьер Косово Курти планирует напасть на сербов.
Рогов предупредил о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

Это может случиться до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11-12 июня. До саммита начнётся и второй этап контрнаступления украинских войск.

"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях. Когда это начнётся, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово", - заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление в зоне российской спецоперации. Продвинуться им не удалось, попытка наступления провалилась. Армия Украины потеряла сотни иностранных танков и бронемашин, а также понесла большие потери в живой силе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Вучич
Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.