В Краснодарском крае прогремел мощный взрыв

Образовалась огромная воронка

В Приморско-Ахтарске рядом с военным аэродромом прогремел мощный взрыв. Информации о произошедшем пока мало. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал у себя в Telegram-канале, что жертв и пострадавших нет.

Глава региона сообщил, что он находится в постоянной связи с руководителями муниципалитета. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.

Между тем, в соцсетях появляются видео, снятые местными жителями. На кадрах виден большой столб чёрного дыма. На месте взрыва образовалась огромная воронка.

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