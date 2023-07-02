Москвичам пообещали 30-градусную жару

И немного дождей

На следующей неделе воздух в Москве и области прогреется до 30 градусов. Об этом пишет портал "Метеовести".

Обычно в столичном регионе в первые числа июля лето начинает набирать обороты. В этом году так и будет: вся следующая неделя обещает быть жаркой и душной, с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы.

Синоптики не исключают, что жара будет перемежаться со скоротечными дождями. При этом ночи будут тёплыми: от 13 до 18 градусов выше нуля.

Самым тёплым днём будет пятница, 7 июля. В этот день воздух прогреется до 31 градуса.

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