Увеличилась автомобильная пробка на въезде в Крым

Водители ждут по пять часов

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров, автомобили ждут досмотра до пяти часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проблемы с движением возникли из-за большого числа машин и более серьёзного досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Власти просят водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки чтобы их было проще досматривать.

На выезде из Крыма сегодня тоже наблюдается небольшой затор. Время ожидания составляет до 40 минут.

Накануне пробка длиной девять километров образовалась на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Водителям, ожидающим в очереди, организована раздача питьевой воды.

Досмотр перед въездом на Крымский мост серьёзно ужесточили после теракта в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, начинённая взрывчаткой, были разрушены два пролёта моста.

Весной 2023 года было возобновлено движение легковых автомобилей и поездов. Грузовой автотранспорт использует паром и сухопутный мост, связывающий Крым с другими регионами России.

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