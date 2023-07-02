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Увеличилась автомобильная пробка на въезде в Крым

19:11
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Водители ждут по пять часов

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров, автомобили ждут досмотра до пяти часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Проблемы с движением возникли из-за большого числа машин и более серьёзного досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Власти просят водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки чтобы их было проще досматривать.

На выезде из Крыма сегодня тоже наблюдается небольшой затор. Время ожидания составляет до 40 минут.

Накануне пробка длиной девять километров образовалась на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Водителям, ожидающим в очереди, организована раздача питьевой воды.

Досмотр перед въездом на Крымский мост серьёзно ужесточили после теракта в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, начинённая взрывчаткой, были разрушены два пролёта моста.

Весной 2023 года было возобновлено движение легковых автомобилей и поездов. Грузовой автотранспорт использует паром и сухопутный мост, связывающий Крым с другими регионами России.

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