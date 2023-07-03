Снайперы ликвидировали украинскую разведгруппу в районе села Ровнополь

Средствами ПВО сбиты три беспилотника

Южная группировка российских войск нанесла удары по позициям радикалов на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщили в Минобороны.

РСЗО "Торнадо" поразил командный пункт бригады ВСУ у Предтечино. Наши снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу в районе села Ровнополь.

Средствами ПВО сбиты три беспилотника националистов - "Валькирия", "Фурия" и "Лелека", а также вражеский штурмовик Су-25.

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