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Снайперы ликвидировали украинскую разведгруппу в районе села Ровнополь

07:51
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Средствами ПВО сбиты три беспилотника

Южная группировка российских войск нанесла удары по позициям радикалов на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщили в Минобороны.

РСЗО "Торнадо" поразил командный пункт бригады ВСУ у Предтечино. Наши снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу в районе села Ровнополь.

Средствами ПВО сбиты три беспилотника националистов - "Валькирия", "Фурия" и "Лелека", а также вражеский штурмовик Су-25.

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