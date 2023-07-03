ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Танки Т-90 поразили укрепрайон боевиков на краснолиманском направлении

07:51
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Бойцы использовали новую тактику ведения боя

На краснолиманском направлении большой урон националистам нанесли экипажи танков Т-90А Центрального военного округа, сообщает Минобороны.

Бойцы использовали новую тактику ведения боя. Получив координаты целей, выдвинулись на позиции и нанесли удар прямой наводкой. Вначале управляемыми боеприпасами вывели из строя легкобронированную технику, а затем осколочными и фугасными снарядами уничтожили укрепрайон радикалов.

"Опорный пункт противника, расположение станции РЭП противника и наблюдательный пункт противника - цели были поражены, очень эффективно отработали. Одну цель отработали с первого выстрела, вторую цель отработали со второго выстрела", - рассказал заместитель командира батальона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Танк ВС России
Танк ВС России
Экипаж танка ВС России
Экипаж танка ВС России
Танки Т-90 ВС России
Танки Т-90 ВС России
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.