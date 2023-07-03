Танки Т-90 поразили укрепрайон боевиков на краснолиманском направлении

Бойцы использовали новую тактику ведения боя

На краснолиманском направлении большой урон националистам нанесли экипажи танков Т-90А Центрального военного округа, сообщает Минобороны.

Бойцы использовали новую тактику ведения боя. Получив координаты целей, выдвинулись на позиции и нанесли удар прямой наводкой. Вначале управляемыми боеприпасами вывели из строя легкобронированную технику, а затем осколочными и фугасными снарядами уничтожили укрепрайон радикалов.

"Опорный пункт противника, расположение станции РЭП противника и наблюдательный пункт противника - цели были поражены, очень эффективно отработали. Одну цель отработали с первого выстрела, вторую цель отработали со второго выстрела", - рассказал заместитель командира батальона.

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