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Российские десантники пресекают контратаки ВСУ под Артемовском

07:56
  • понедельник
  • 03 июля 2023

При малейшем подозрительном движении в ход идут гранаты и стрелковое оружие

Контратаки ВСУ под Артемовском успешно пресекают десантные подразделения, сообщили в Минобороны.

Личный состав и технику националистов уничтожают на дальних подступах к позициям российских войск, не давая врагу пересечь черту города. Здания на окраинах осматривает спецназ.

Десантники работают скрытно, перемещаясь "след в след". При малейшем подозрительном движении в ход идут гранаты и стрелковое оружие. Если противник замечен в лесополосе - координаты получает наша артиллерия и наносит удар.

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