Гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа БМП уничтожил два вражеских бронетранспортера

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Экипаж сержанта Евгения Мусиёвского обнаружил и уничтожил вражеские минометы и два грузовика с боеприпасами. Однако противник продолжил наступление. В неравном бою российские танкисты ликвидировали еще четыре бронемашины и большое количество живой силы ВСУ.

Гвардии старший сержант Сергей Тямин под шквальным огнем националистов передавал координаты неприятеля нашим арт-подразделениям. В итоге - уничтожены пять танков, более 10 орудий и боевых машин РСЗО и десятки боевиков.

Рядовой Данил Хабаров, прикрывая границу России, обнаружил ударный беспилотник противника и расстрелял его. Подбитый коптер рухнул вдали от наших позиций. Атака боевиков была сорвана.

Гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа БМП уничтожил два вражеских бронетранспортера западного производства. ВСУ во время неудачной вылазки потеряли до отделения радикалов.

Гвардии рядовой Иван Винокуров точным огнем из самоходной арт-установки подавил две минометных позиции боевиков, а затем поразил три единицы тяжелой техники. Националисты были отброшены на прежние рубежи.

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