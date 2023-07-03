ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прикрывая границу России: представлены новые герои СВО

07:59
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа БМП уничтожил два вражеских бронетранспортера

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Экипаж сержанта Евгения Мусиёвского обнаружил и уничтожил вражеские минометы и два грузовика с боеприпасами. Однако противник продолжил наступление. В неравном бою российские танкисты ликвидировали еще четыре бронемашины и большое количество живой силы ВСУ.

Гвардии старший сержант Сергей Тямин под шквальным огнем националистов передавал координаты неприятеля нашим арт-подразделениям. В итоге - уничтожены пять танков, более 10 орудий и боевых машин РСЗО и десятки боевиков.

Рядовой Данил Хабаров, прикрывая границу России, обнаружил ударный беспилотник противника и расстрелял его. Подбитый коптер рухнул вдали от наших позиций. Атака боевиков была сорвана.

Гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа БМП уничтожил два вражеских бронетранспортера западного производства. ВСУ во время неудачной вылазки потеряли до отделения радикалов.

Гвардии рядовой Иван Винокуров точным огнем из самоходной арт-установки подавил две минометных позиции боевиков, а затем поразил три единицы тяжелой техники. Националисты были отброшены на прежние рубежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.