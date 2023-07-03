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В десяти коммунах на севере Франции введен комендантский час

08:00
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Только за последние сутки в стране задержаны до полусотни участников протестов

В десяти коммунах на севере Франции введен комендантский час. Местным властям до сих пор не удается взять под контроль ситуацию с массовыми протестами, сообщает "ТВ Центр".

Только за последние сутки в стране задержаны до полусотни участников волнений. Всего же за почти неделю беспорядков арестованы около 3000. По большей части это мигранты.

Накануне суд вынес первые обвинительные приговоры: трое повстанцев проведут за решеткой до четырех месяцев. Принять все меры для восстановления порядка потребовал от МВД и Минюста Эмманюэль Макрон. Завтра президент примет в Париже мэров 220 пострадавших от погромов городов.

А в Лионе разбушевавшимся приезжим ответ готовы дать члены ультраправых движений - националисты попытались провести шествие по улицам города, но были разогнаны полицией.

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