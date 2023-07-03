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Два человека погибли и 28 пострадали из-за стрельбы в американском Балтиморе

08:03
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Неизвестные открыли огонь на молодежной вечеринке

В США - очередной всплеск насилия. Накануне Дня независимости в стране зафиксированы сразу несколько случаев со стрельбой в общественных местах, передает "ТВ Центр".

В Балтиморе неизвестные открыли огонь на молодежной вечеринке. Два человека погибли, 28 получили ранения. Около половины из них - несовершеннолетние. Нападавшим удалось скрыться.

Поиски участников перестрелки ведет полиция и в штате Канзас. Инцидент произошёл в ночном клубе города Уичито. Семь человек были ранены, еще двое пострадали во время давки, когда люди в панике пытались покинуть помещение. На данный момент из четверых подозреваемых задержан один.

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Последствия стрельбы в американском Балтиморе
Последствия стрельбы в американском Балтиморе
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