Площадь пожаров в Хабаровском крае увеличилась в три раза

Большинство очагов находятся в труднодоступной гористой местности

Площадь природных пожаров в Магаданской области превысила 77 тысяч гектаров. В регионе сейчас почти 100 очагов, их тушат 548 человек и 23 единицы техники, сообщает МЧС.

Привлечены спасатели из Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Казани, Иркутска. Также задействованы самолет Бе-200 и зондировщик АН-26 "Циклон", который вызывает осадки. Летчики применяют пиропатроны с йодистым серебром для искусственной конденсации влаги.

Непростая обстановка и в Хабаровском крае - за минувшие выходные площадь пожаров увеличилась в три раза, до 19 тысяч гектаров. Тушение осложняется тем, что большинство очагов находятся в труднодоступной гористой местности. В лесах региона введен режим ЧС.

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