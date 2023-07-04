Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Время разложить все по полочкам на работе или дома

Овны

Сегодня вы можете сделать неожиданные открытия, касающиеся работы и учебы. Только не торопитесь принимать окончательные решения - завтра можете передумать!

Тельцы

Это просто праздник какой-то: вчера Луна любезничала с вашим Юпитером, а сегодня с Ураном. Вас ждут хорошие новости про учебу, дальние путешествия, юридические дела.

Близнецы

Звезды предупреждают: ваши секреты и тайные делишки могут выйти наружу. Будьте осторожны с недоброжелателями, не стоит напоминать им о себе и провоцировать.

Раки

Бури обходят вас стороной - вы в тихой гавани, под надежным прикрытием Солнца. Самое время заняться личными делами, которые вы долго откладывали, - сил у вас хватит.

Львы

Луна хочет, чтобы вы занялись подсчетами, планированием, экономией. Разложить все по полочкам на работе или дома - лучшее, что вы можете сделать в этот летний день.

Девы

Сегодня не грех сорваться с места и провести вечер на природе, у воды или на даче. Лучше сделать это в одиночестве – планеты обещают творческие озарения и яркие идеи.

Весы

Вам придется заниматься платежами, семейным бюджетом, страховками. Также вы можете получить просьбу о помощи от родителей или пожилых родственников.

Скорпионы

Ваши комплименты сегодня необычные, вы умеете заметить в человеке его изюминку. Влюбиться, объясниться, флиртовать, знакомиться – а почему бы и нет?

Стрельцы

Вы заработаете деньги необычным способом или вам заплатят за то, что вы всегда делали бесплатно. Подумайте, какие еще ваши таланты остаются не монетизированными?

Козероги

День просто создан для общения, флирта, веселья и развлечений. Звезды советуют заниматься творчеством, учиться, а также отправляться в салоны красоты и на шопинг.

Водолеи

Эзотерически подкованным представителям знака сегодня можно попытаться заглянуть в свое прошлое или будущее. Приготовьте вопрос, и звезды обязательно дадут вам подсказку.

Рыбы

Вы попадете в новую компанию, группу в социальных сетях или даже сами организуете ее. Не стесняйтесь публично выступать и писать посты, сегодня звезды не дадут вас в обиду!

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