На юге Японии из-за наводнений эвакуируют более полумиллиона человек

Больше всего от стихии пострадал остров Кюсю

На юге Японии эвакуируют более полумиллиона человек. Причиной стали наводнения, вызванные проливными дождями, передает "ТВ Центр".

Больше всего от стихии пострадал остров Кюсю. Реки вышли из берегов. Во время схода оползня один человек пропал без вести. А в соседней префектуре Ямагути обрушился железнодорожный мост.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. В пострадавших регионах введен предпоследний уровень опасности. Ожидается, что сегодня выпадет до 250 миллиметров осадков - для Кюсю это месячная норма.

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