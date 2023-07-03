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В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации из-за ухода ЧВК "Вагнер"

10:13
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Необходимости в этом нет

Новая волна мобилизации из-за ухода подразделений ЧВК "Вагнер" из зоны СВО не предвидится. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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"Не потребуется никакая новая волна мобилизации", - подчеркнул он.

По словам Картаполова, необходимость в новой мобилизации автоматически отпадает из-за огромного спроса на службу по контракту, а также успешного формирования военных частей и подразделений, состоящих из резервистов.

Депутат также добавил, что уход ЧВК "Вагнер" из зоны СВО не представляет серьезной угрозы для снижения боевого потенциала российской армии.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о квоте на бюджетные места в вузах для участников СВО. Согласно новому закону, квота распространяется не только на военнослужащих, принимающих участие в СВО, но и на их ближайших родственников, в том числе детей.

 

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