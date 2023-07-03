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Собянин рассказал о благоустройстве набережных в Москве

09:11
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Проделана огромная работа

Благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов столицы в прогулочные пространства. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он напомнил, что протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет около 170 киломтров.

"Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города. Ведь хорошая набережная - это любимое место встреч и прогулок. Это зелень деревьев и неторопливый плеск речной воды. Это добрая и расслабленная атмосфера, в которую хочется окунуться после напряженной трудовой недели", - написал Собянин на своем сайте.

Однако еще 10 лет назад большинство набережных не отвечали требованиям комфорта. Их использовали в качестве автомобильных дорог и они были практически недоступны для пешеходов. Значительная часть прибрежных территорий в нижнем течении Москвы-реки представляла собой неблагоустроенные берега.

"Возвращение набережных москвичам - одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы. За это время удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км", - заявил Собянин.

В следующие пять лет городу предстоит сделать еще больше.

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