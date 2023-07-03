Российские войска отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Противник понес потери

В пресс-центре группировки "Центр" сообщили, что военнослужащие группировки отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.

Как рассказал пресс-секретарь группировки Александр Савчук, поддержку подразделениям оказывала техника 67-й механизированной бригады ВСУ.

"В результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии [группировки] "Центр" противник отошел, понеся потери в технике и живой силе", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня в российском Минобороны сообщили, что танковые экипажи Центрального военного округа использовали новый тактический прием и уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Новая тактика заключается в использовании различных типов боеприпасов, приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

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