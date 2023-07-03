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Собянин: Более 750 тыс. анкет пациентов "Здоровой Москвы" проанализировали алгоритмы ЕМИАС за два года

08:46
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Пациентам нужно заполнить анкету из 40 вопросов

Алгоритмы сервиса ЕМИАС за два года проанализировали более 750 тысяч анкет пациентов проекта "Здоровая Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам, это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тысяч человек.

Чтобы получить заключение, пациенты заполняют анкету из 40 вопросов. Это можно сделать в терминале перед диспансеризацией, в электронной медкарте на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Затем результат просматривает врач и назначает дополнительные исследования и консультации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах электронных медкарт. Пользователи могут вести "Дневник здоровья", а в специальных разделах хранится информация об аллергиях ребёнка, семейная и личная история болезней.

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