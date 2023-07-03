Карты "Мир" заработают еще в нескольких странах до конца года

В Банке России заявили о намерении вывести карты платежной системы "Мир" в пять-шесть новых стран в этом году

До конца текущего года платежная система "Мир" начнет действовать еще в нескольких странах мира. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

"В наших планах – вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", - заявила она в интервью газете "Известия".

Бакина подчеркнула, что, несмотря на возможность введения вторичных санкций со стороны Запада, правительства стран Южной Америки и Азии всерьез рассматривают карты "Мир" в качестве ключевой платежной системы.

Она также добавила, что внедрение отечественной платежной системы на территориях других государств позволит обеспечить российским туристам более комфортное пребывание в этих странах.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика на сегодняшний день развивается по сценарию ускоренной адаптации.

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