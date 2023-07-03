ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Карты "Мир" заработают еще в нескольких странах до конца года

10:23
  • понедельник
  • 03 июля 2023

В Банке России заявили о намерении вывести карты платежной системы "Мир" в пять-шесть новых стран в этом году

До конца текущего года платежная система "Мир" начнет действовать еще в нескольких странах мира. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Россиян ожидает повышение тарифов мобильной связи
Россия начнет добывать литий в Боливии

"В наших планах – вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", - заявила она в интервью газете "Известия".

Бакина подчеркнула, что, несмотря на возможность введения вторичных санкций со стороны Запада, правительства стран Южной Америки и Азии всерьез рассматривают карты "Мир" в качестве ключевой платежной системы.

Она также добавила, что внедрение отечественной платежной системы на территориях других государств позволит обеспечить российским туристам более комфортное пребывание в этих странах.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика на сегодняшний день развивается по сценарию ускоренной адаптации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Логотип платежной системы "Мир" на витрине магазина
Логотип платежной системы "Мир" на витрине магазина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.