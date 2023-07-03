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ВСУ за неделю потеряли три тысячи военных на Луганском направлении

09:23
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Российские Вооруженные силы отразили более 50 атак

За минувшую неделю ВС России ликвидировали порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников на Луганском направлении. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

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"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников", - заявил Марочко.

По его словам, российским военнослужащим также удалось пресечь деятельность порядка 14 диверсионных групп. Помимо этого, военный эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы также уничтожили десять танков, свыше 120 механизированных машин и 40 различных артиллерийских систем иностранного производства.

Ранее в Минобороны заявили, что южная группировка ВС России нанесла сокрушительный удар по позициям украинских военных на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

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