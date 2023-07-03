Артиллеристы отбивают контратаки ВСУ на запорожском участке

Противник бросил на штурм крупные силы

Замаскированный сеткой танк что с воздуха, что с земли разглядеть трудно. Даже на марше. Он – как зеленое пятно между лесом и грунтовкой. Нет необходимости углубляться в чащу, рыть капониры. Внезапный для боевиков огонь можно открыть прямо с дороги. Но сегодня националистов на краснолиманском направлении застала врасплох не только атака. А еще и новый способ ведения огня. Экипаж поочередно забрасывает в пушку разные снаряды. Сначала – управляемый. Затем осколочно-фугасный. Первый – по самым важным техническим целям. Следующие по пехоте. Всего три выстрела - и ни одного промаха. Изобретательность российских танкистов позволила захватить еще один рубеж под Сватово.

Окраина Артемовска. За окном пикапа мелькает полуразрушенная промзона. Самое опасное место в пригородах. Бойцы внимательно осматривают обочины и кустарники. Ежедневно националисты пытаются отправить в этот квадрат свои диверсионные группы. На пути их вероятного движения разведка выставляет дозоры. В заброшенный цех летит граната. Командир жестами показывает, кому из бойцов какую точку занять. Десантники проверяют этажи, коридоры, помещения. Внутри чисто. Никого. А вот за окном заметили подозрительное движение среди обгоревших машин. И открыли огонь.

Ответного огня нет. Возможно, боевики поняли, что обнаружены, и незаметно, стараясь не шуметь, отошли. Рисковать не стали. Только накануне ВСУ атаковали десантников 11 раз. И все безуспешно.

Вот уже вторые сутки не смолкает канонада на запорожском фронте. Артиллеристы отбивают контратаки ВСУ на участке между поселками Левадное и Приютное. Противник бросил на штурм крупные силы - мотопехотную роту и десять БМП и танков. В том числе немецкие "Леопарды". Одну натовскую машину батареи подбили сразу. Потом еще три броневика. Пехоту рассеяли. Всего, говорят бойцы, было не менее пяти прорывов. Но все пресечены. ВСУ только убитыми потеряли свыше 30 человек. Несколько националистов захвачены в плен.

Среди трофеев - и этот французский колесный танк AMX. Ни единой царапины. Наемники бросили машину и убежали. Даже не пытались вступить в бой. В башне - ни одной пустой гильзы. Меньше чем за месяц ВСУ потеряли уже 10 таких танков. Кстати, их всего было 30. То есть третья часть безвозвратно утрачена.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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