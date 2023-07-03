Запад требует от Зеленского результатов в преддверии саммита НАТО

Германия в текущем году оказала Украине военную помощь уже на пять с половиной миллиардов евро

Саммит НАТО в Вильнюсе все ближе, а видимых результатов для киевского режима на фронте как не было, так и нет. Запад требует от Зеленского хоть каких-то успехов, а тот, в свою очередь, просит у Запада все новые партии оружия. И поставки идут, но планомерно растворяются в боях.

Так, Германия в 2022 году оказала Украине военную помощь на два миллиарда евро, а к текущем - уже на пять с половиной миллиардов. Вот только где результат, задается вопросом обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки: "С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование. Поддержка Киева Берлином стоила жизней и денег, но не принесла результата".

Правда, что в данном случае важнее, жизни или деньги, вопрос риторический. О намерении воевать до последнего украинца Запад заявил уже давно. А вот деньги считать не перестает. Между Германией и Польшей назревает скандал из-за обслуживания переданных Украине танков. Варшава, столь рьяно поддерживающая Киев, не прочь на этом хорошо заработать. Открыла на своей территории ремонтный завод, который простаивает уже второй месяц, пишет издание Spiegel.

"Контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта. Камнем преткновения стала разница в оценке стоимости работ. Так, PGZ хочет взимать более 100 тысяч евро за диагностику танков, а в Германии за это обычно платят всего около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт", - говорится в материале.

В Европе заявляют: будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но одновременно рождается все больше опасений. Киев все настойчивее требует дальнобойное вооружение, в частности - германо-шведские крылатые ракеты Taurus. В тактико-технических характеристиках значится полет на 500 километров. И как их будут использовать ВСУ - неизвестно, но предположить можно. Вот и приходится канцлеру Германии одновременно и выражать озабоченность, и блюсти евросолидарность с Украиной.

"Мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы попасть по российской территории. Но мы должны настраиваться на то, что война будет длиться очень долго, и подготовиться к тому, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил Олаф Шольц.

Понятие, конечно, растяжимое, но эксперты все же называют конкретные сроки - пока не кончатся запасы техники и деньги. С экономикой в Еврозоне и так уже не все в порядке. А тут еще началось бегство капиталов. Агентство Bloomberg сообщает: с начала году инвесторы вывели из европейских фондов уже 27 миллиардов долларов. И процесс набирает обороты.

"За последние семь дней из европейских фондов вывели 4,6 млрд долларов. Отток инвестиций наблюдается 16 неделю подряд. Европа стала единственным крупным регионом, в котором зафиксирован такой процесс. Инвесторы стали выбирать американские фонды, так как экономика США кажется им более устойчивой на фоне опасений, связанных с сокращением глобального экономического роста", - говорится в статье.

Очевидно, что за океаном только потирают руки. Приложив все усилия, чтобы отсечь Европу от российских энергоносителей и вывести на ее рынок свои по завышенным ценам, США теперь готовы к перераспределению капиталов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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