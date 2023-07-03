Французские протесты постепенно захватывают и Швейцарию

Для восстановления порядка направили полсотни полицейских

Танки едут по ночным улицам Цюриха, вызывая немалое беспокойство среди жителей одного из самых спокойных государств мира. Пламя массовых волнений в соседней Франции вот-вот перекинется по другую сторону Альп. Конечно, не в таких масштабах. Но первые тревожные новости уже приходят из Лозанны. Более ста молодых людей устроили погромы в центре города: били витрины и грабили магазины, нападали на полицейских, бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Свои действия координировали в соцсетях. Лица скрывали под капюшонами или платками. Никаких лозунгов и требований не озвучивали. Поэтому о мотивах местные власти пока только гадают.

"Правоохранительные органы Лозанны рассматривают произошедшее как "имитацию" событий в Нантере и беспорядков, которые вспыхнули в нескольких французских городах в последние дни. Но городской совет не признает никакой связи с демонстрациями во Франции и заявляет о разгуле "дикой преступности", - пишут СМИ.

Для восстановления порядка направили полсотни полицейских. Выступление подавлено. Из семерых задержанных лишь один совершеннолетний. Остальные - подростки от 15 до 17 лет. И только один швейцарец. Остальные - мигранты из Сомали, Португалии, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Как и в соседней Франции, где движущей силой протестов стали именно приезжие.

Там минувшие сутки по меркам последних дней прошли относительно спокойно – всего 49 задержанных. Но ситуация по-прежнему взрывоопасная. Гнев многотысячных диаспор после убийства полицейскими алжирского подростка временно охладили силы спецназа, бронетехника и вертолеты. Суды уже вынесли первые приговоры. Но полностью взять ситуацию под контроль французские власти пока не могут. В десяти коммунах на севере введен комендантский час.

Решительных действий от руководства силовых структур потребовал президент Макрон. Завтра он примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, которые сильнее всего пострадали от недельных погромов. А в Лионе разбушевавшимся приезжим готовы дать ответ члены ультраправых движений. Ночью националисты попытались провести "шествие возмездия" по улицам города. Но были разогнаны полицией.

Кирилл Парменов,, "ТВ Центр"

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