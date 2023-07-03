Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

В республике сегодня проходят торжественные мероприятия

Владимир Путин сегодня поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Именно 3 июля 1944 года советские воины освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.

В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что наши страны вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам.

В самой республике сегодня традиционно проходят торжественные мероприятия. Утром Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венка и цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы". Там собрались ветераны, военнослужащие, представители политических партий и молодежных организаций.

В своей речи белорусский лидер подчеркнул, что только вместе постсоветские республики смогут быть свободными, независимыми и обеспечить мир на своей земле.

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