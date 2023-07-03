ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

11:59
  • понедельник
  • 03 июля 2023

В республике сегодня проходят торжественные мероприятия

Владимир Путин сегодня поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Именно 3 июля 1944 года советские воины освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.

В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что наши страны вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам.

В самой республике сегодня традиционно проходят торжественные мероприятия. Утром Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венка и цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы". Там собрались ветераны, военнослужащие, представители политических партий и молодежных организаций.

В своей речи белорусский лидер подчеркнул, что только вместе постсоветские республики смогут быть свободными, независимыми и обеспечить мир на своей земле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Возложение цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы"
Возложение цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы"
Возложение цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы"
Возложение цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.