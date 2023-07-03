465 укусов: на двух братьев в Башкирии напал рой домашних пчел

Хозяин пасеки сразу же связался с родителями

Восьмилетний Динислам и десятилетний Рамазан из Башкирского села Ахмедово пошли гулять на лесную поляну недалеко от дома без родителей. Путь их пролегал через пасеку, где на мальчиков и налетел рой пчёл.

"К Рамазану одна пчела подлетела, зацепилась и жужжала у него на голове. Он убрал эту пчелу, потом за ним полетели еще две, а потом целая стая", - рассказывает Динислам.

Основной удар принял на себя Рамазан - насекомые облепили его в считанные мгновения: открытые части рук и ног, лицо, голова, шея. Пчелы залетели даже в уши и рот мальчика.

"Они мне не только укусили в руки, в ноги, но и в шею, но внутри моего рта. Это было страшно. На языке у меня даже болталась, еще жужжал внутри меня. Как будто рой какой-то поселился", - говорит Рамазан.

Младший брат Динислам, которого тоже жалили пчелы, плача от боли и шока, смог добежать до дома и позвать на помощь родителей.

Отец и дядя тут же повезли мальчиков в сельский фельдшерский пункт, где им оказали первую помощь и отправили на скорой до ближайшего города Стерлитамака в больницу, где детей незамедлительно положили в реанимацию.

"Такое количество укусов пчел могло бы закончиться гораздо более тяжелыми последствиями, потому что даже при отсутствии анафилактического шока все равно пчелиный яд оказывает системное воздействие на весь организм - в том числе на некоторые определённые органы", - отметил врач-реаниматолог Григорий Саарян.

Как признались врачи, с таким количеством укусов они столкнулись впервые. У детей удалили в общей сложности 465 жал. Для сравнения, считается, что взрослый человек может выдержать 500 пчелиных укусов. А для некоторых и один укус может оказаться смертельным.

Хозяин пасеки сразу же связался с родителями и по их просьбе убрал ульи. Сейчас братья чувствуют себя хорошо, а старший даже не исключает, что, когда вырастет, будет разводить пчел.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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