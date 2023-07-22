Российские биологи придумали, как определять пол пингвинов Гумбольдта

Делают это в Приморском океанариуме

Эта процедура не очень-то нравится маленькому пингвину. От ватной палочки во рту он кривится и пытается ее скорее выплюнуть. Процесс очень напоминает ПЦР-тест. Задача ученых - определить пол птенца.

Ни по каким внешним признакам у пингвинов Гумбольдта (перуанских пингвинов) невозможно определить, самка это или самец. Это становится понятно, только когда они создают пару и у них появляется потомство. Но если пингвин по каким-то причинам предпочитает быть одиноким, то его половая принадлежность так и остается загадкой.

Но только не для специалистов Приморского океанариума. Здесь биологи научились отличать мальчиков от девочек по их ДНК.

"Здесь у нас ПЦР-смеси. Выделено уже ДНК птиц, мы сейчас добавим их в гель и посмотрим на половую принадлежность", - объясняет Мирослава Сабуцкая, ведущий специалист отдела орнитологии службы по работе с морскими млекопитающими Приморского океанариума.

Сначала полученную ДНК смешивают с различными реактивами и помещают в специальный прибор, который вырезает и многократно копирует необходимый ген.

"Мы включаем прибор, который нам создаст электрическое поле. В электрическом токе ДНК будет двигаться от минуса к плюсу", - продолжает Сабуцкая.

Через несколько часов ДНК просвечивают ультрафиолетом. И практически мгновенно аппарат выдает заветные результаты.

"Две полоски -девочка, одна полоска - самец", - указывает специалист.

Пол трех птенцов с первого раза определить не удалось. Всю процедуру необходимо повторить. Благо за биоматериалом ученым далеко ходить не нужно.

"У нас есть животные, и у нас есть лаборатории. Это все объединено в одной организации. Нам не нужно никуда ездить. Ни в одной организации в стране нет больше таких условий", - подчеркнула Анна Пономарева, руководитель центра коллективного пользования Приморского океанариума.

Сейчас в Приморском океанариуме 38 пингвинов Гумбольдта. Уже достоверно известно, что это 18 самок и 20 самцов. Почти все уже создали пары и даже обзавелись потомством.

Внутри вольера пингвины живут по тем же правилам, что и в дикой природе. Каждая семья занимает определенный участок, обустраивает гнездо. А тех, кто без приглашения заходит на чужую жилплощадь, выпроваживают громким криком.

Пингвины Гумбольдта считаются уязвимым видом. В дикой природе их насчитывается всего около 20 тысяч пар. Специалисты уверены - умение определить пол особи поможет поддерживать численность популяции и проводить обмен с другими океанариумами.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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