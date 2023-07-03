ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

10:16
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Задержан россиянин

В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который готовил покушение на главу республики Сергея Аксенова.

Задержан россиянин 1988 года рождения, завербованный СБУ и обученный на Украине минно-взрывному делу, сообщили в ЦОС ФСБ России.

В июне 2023 года преступник приехал в Крым, где намеревался подорвать легковой автомобиль Аксенова. Мужчину поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Агент украинских спецслужб дал признательные показания и заключен под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
Изъятая взрывчатка
Изъятая взрывчатка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.