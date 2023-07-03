В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

Задержан россиянин

В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который готовил покушение на главу республики Сергея Аксенова.

Задержан россиянин 1988 года рождения, завербованный СБУ и обученный на Украине минно-взрывному делу, сообщили в ЦОС ФСБ России.

В июне 2023 года преступник приехал в Крым, где намеревался подорвать легковой автомобиль Аксенова. Мужчину поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Агент украинских спецслужб дал признательные показания и заключен под стражу.

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