Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения

Заказчики будут найдены и наказаны

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал предотвращенное на него покушение.

Он поблагодарил наши спецслужбы за работу и сообщил, что террористическая угроза Киева будет устранена только при выполнении целей специальной военной операции (СВО).

"Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее ФСБ России отчиталась о задержании 35-летнего агента украинских спецслужб, который готовил покушение на главу Крыма путем подрыва автомобиля. Россиянин был завербован СБУ и обучен обученный на Украине минно-взрывному делу. Его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Агент украинских спецслужб дал признательные показания, он заключен под стражу.

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