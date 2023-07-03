Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения

Заказчики будут найдены и наказаны
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал предотвращенное на него покушение.
Он поблагодарил наши спецслужбы за работу и сообщил, что террористическая угроза Киева будет устранена только при выполнении целей специальной военной операции (СВО).
"Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны", - написал Аксенов в своем telegram-канале.
Ранее ФСБ России отчиталась о задержании 35-летнего агента украинских спецслужб, который готовил покушение на главу Крыма путем подрыва автомобиля. Россиянин был завербован СБУ и обучен обученный на Украине минно-взрывному делу. Его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Агент украинских спецслужб дал признательные показания, он заключен под стражу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"