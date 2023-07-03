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Собянин пригласил москвичей выбрать новые творческие кружки в "Активном гражданине"

10:47
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Они появятся осенью

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать новые творческие кружки, секции и курсы, которые появятся в столице осенью этого года. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

Идеи пришли от участников программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура". На выбор - 58 проектов в шести категориях: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, более узкие сферы (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету).

"Голосуйте! Самые популярные идеи мы поможем воплотить в жизнь. Возьмем на себя все организационные вопросы, включая подбор пространств и привлечение аудитории", - отметил Собянин.

Новые кружки будут располагаться в библиотеках, культурных центрах и других учреждениях культуры.

Ранее москвичи выбрали на портале "Активный гражданин" цвета трех новых будущих станций метро. Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская — графитовым, а Бирюлевская — рубиновым. Такой вариант выбирали свыше 56 тысяч человек.

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