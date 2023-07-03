Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России

ВМФ обеих стран должен проводить совместные учения на постоянной основе

Китайские власти планируют выйти на "новый уровень" отношений с Россией в рамках укрепления обороноспособности обеих стран. Об этом заявил глава Минобороны Китая Ли Шанфу на встрече в Пекине с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

"Мы верим, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень, - заявил Ли Шанфу, его слова приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства КНР подчеркнул, что для поддержания "региональной и глобальной стабильности" ВМФ Китая и ВМФ России в перспективе должны на постоянной основе проводить совместные военные учения в акваториях обеих стран.

Китайский министр также добавил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества между военными ведомствами Китая и России происходит под чутким руководством обоих государств.

Ранее главы Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с китайским коллегой Ли Шанфу заявил, что взаимодействие оборонных ведомств двух стран снимает напряженность в мире и оказывает стабилизирующий эффект.

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