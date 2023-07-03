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Россияне за полгода оформили ипотеку на рекордные 3 трлн рублей

12:03
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Только за июнь банки выдали кредитов на 600 млрд рублей

Российские граждане в период с января по июнь 2023 года оформили ипотечных кредитов на общую сумму порядка трех млрд рублей, передает РБК со ссылкой на аналитику ВТБ.

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Согласно исследованию экспертов банка, несмотря на то, что летний период традиционно характеризуется снижением активности заемщиков, только за июнь российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму свыше 600 млрд рублей. В ВТБ также отметили, что выдача кредитов на покупку недвижимости в первом полугодии текущего оказалась значительно выше, чем изначально предсказывали аналитики.

В исследовании также приведены данные выдачи ипотечных кредитов в самом ВТБ. Так, например, за первые шесть месяцев этого года сотрудники банка выдали порядка 100 тысяч кредитов, что составляет почти 600 млрд рублей от общего объема продаж.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России анонсировало запуск программы, предназначенной для стимулирования молодежи к накоплению первоначального взноса по ипотеке.

 

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