Россияне за полгода оформили ипотеку на рекордные 3 трлн рублей

Только за июнь банки выдали кредитов на 600 млрд рублей

Российские граждане в период с января по июнь 2023 года оформили ипотечных кредитов на общую сумму порядка трех млрд рублей, передает РБК со ссылкой на аналитику ВТБ.

Согласно исследованию экспертов банка, несмотря на то, что летний период традиционно характеризуется снижением активности заемщиков, только за июнь российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму свыше 600 млрд рублей. В ВТБ также отметили, что выдача кредитов на покупку недвижимости в первом полугодии текущего оказалась значительно выше, чем изначально предсказывали аналитики.

В исследовании также приведены данные выдачи ипотечных кредитов в самом ВТБ. Так, например, за первые шесть месяцев этого года сотрудники банка выдали порядка 100 тысяч кредитов, что составляет почти 600 млрд рублей от общего объема продаж.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России анонсировало запуск программы, предназначенной для стимулирования молодежи к накоплению первоначального взноса по ипотеке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"