ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма: что известно

Диверсанта взяли с поличным

Его задержали возле тайника. В схроне сотрудники ФСБ нашли мешок с канистрой и компонентами для взрывного устройства. Расчет был на массовое поражение - Киев с жертвами среди мирного населения уже давно не считается.

Мужчина 1988 года был завербован в прошлом году Службой безопасности Украины. Его тщательно обучали разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.

"В декабре 2022 был завербован спецслужбами Украины. Куратором Игорем. После этого я получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне по взрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь", - рассказывает задержанный.

Его готовили с одной задачей – организовать покушение на главу республики Сергея Аксенова. В Крым подрывник приехал в прошлом месяце и приступил к подготовке теракта.

"Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон. Устроиться на работу. Я выходил на связь с Игорем. Ждал дальнейших указаний. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины. Чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу для подрыва кортежа Аксенова", - продолжает злоумышленник.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Это не первый случай, когда Киев пытается устранить руководство республики. В мае сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть, действовавшую на территории Крыма. По заданию главного управления разведки Украины они должны были следить за главой Крыма, председателем парламента и мэром Ялты. Готовили серию терактов. Но, как и сегодня, были во время задержаны.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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