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Нефть вылилась в реку из-за прорыва трубы в Коми

12:28
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Причинен большой ущерб экологии

Следственный комитет начал проверку после разлива нефтесодержащей жидкости в реку Колву в Республике Коми.
Путин подчеркнул важность вопросов экологии

ЧП произошло на территории округа Усинск. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Последствия устраняются, сообщает "Интерфакс". 

Как сообщили власти региона, проблемы возникли промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На территории округа введен режим повышенной готовности. Местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки.

В свою очередь в Росприроднадзоре заявили, что в реку Колву могла попасть тысяча кубометров нефти.

"Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки", - написала в telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

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Разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов
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