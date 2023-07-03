Нефть вылилась в реку из-за прорыва трубы в Коми

Причинен большой ущерб экологии

Следственный комитет начал проверку после разлива нефтесодержащей жидкости в реку Колву в Республике Коми.

ЧП произошло на территории округа Усинск. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Последствия устраняются, сообщает "Интерфакс".

Как сообщили власти региона, проблемы возникли промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На территории округа введен режим повышенной готовности. Местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки.

В свою очередь в Росприроднадзоре заявили, что в реку Колву могла попасть тысяча кубометров нефти.

"Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки", - написала в telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

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