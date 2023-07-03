Нарышкин: у России есть все для обеспечения гражданского авиасообщения

Россия в будущем совершит значительный рывок в авиастроении

У России есть потенциал для обеспечения своим гражданам бесперебойного авиасообщения. Об этом в ходе выступления на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение", - заявил Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для достижения поставленных целей в области гражданского авиасообщения в России есть не только технологические, но и интеллектуальные ресурсы. Совокупность этих факторов в перспективе позволит совершить значительный рывок в авиастроении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритетная задача российского правительства заключается в обеспечении технологического суверенитета страны, в том числе в сфере авиатехники и морского транспорта. По его словам, отечественная промышленность должна отказаться от иностранных комплектующих и моделей ведения бизнеса.

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