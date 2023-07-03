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МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ

12:08
  • понедельник
  • 03 июля 2023

За обстрелы Донбасса

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.  

Информация появилась в понедельник, 3 июля, в базе розыска министерства внутренних дел России.

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей. Кроме того, обвинение предъявлено бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову.   

Грицак возглавлял СБУ при президенте Петре Порошенко с 2015 по 2019 годы. Маликов руководил операцией против жителей Донбасса с ноября 2016 года по апрель 2018 года.

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