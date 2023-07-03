ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минсельхозе не увидели риска возникновения дефицита семян

13:00
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Планирует поднять уровень самообеспеченности производства семян до 90%

Добросовестное соблюдение отечественными производителями стандартов доктрины продовольственной безопасности исключает возможность возникновения дефицита семян в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства страны.

Минсельхоз оценил последствия прекращения экспорта зерна американской Cargill
Минсельхоз не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

По данным ведомства, правительство России планирует поднять уровень самообеспеченности производства семян до 90%. Увеличение данного показателя позволит полностью закрыть ключевые потребности в сфере обеспеченности ключевыми культурами семян, пояснили специалисты министерства.

Помимо этого, в министерстве напомнили, что на сегодняшний день уровень самообеспеченности различными культурами семян находится приблизительно на уровне 75%. При этом в тексте заявления уточняется, что такие меры позволят не только усилить позиции внутренних селекционеров, но и защитить российский рынок от "недобросовестных" действий иностранных агропромышленных игроков.

Ранее Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что объем сбора зерна в текущем году составит порядка 123 тонн. Он также подчеркнул, что специалисты ведомства сделают все возможное для обеспечения продовольственной безопасности России.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Посевные работы
Посевные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.