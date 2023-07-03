В Минсельхозе не увидели риска возникновения дефицита семян

Планирует поднять уровень самообеспеченности производства семян до 90%

Добросовестное соблюдение отечественными производителями стандартов доктрины продовольственной безопасности исключает возможность возникновения дефицита семян в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, правительство России планирует поднять уровень самообеспеченности производства семян до 90%. Увеличение данного показателя позволит полностью закрыть ключевые потребности в сфере обеспеченности ключевыми культурами семян, пояснили специалисты министерства.

Помимо этого, в министерстве напомнили, что на сегодняшний день уровень самообеспеченности различными культурами семян находится приблизительно на уровне 75%. При этом в тексте заявления уточняется, что такие меры позволят не только усилить позиции внутренних селекционеров, но и защитить российский рынок от "недобросовестных" действий иностранных агропромышленных игроков.

Ранее Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что объем сбора зерна в текущем году составит порядка 123 тонн. Он также подчеркнул, что специалисты ведомства сделают все возможное для обеспечения продовольственной безопасности России.

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