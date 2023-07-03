Собянин поздравил сотрудников "Системы 112" с ее 11-летием

К ней подключено более 230 разных служб столицы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил сотрудников "Системы 112" с 11-летием с момента ее создания. Сейчас к ней подключено более 230 разных служб столицы.

Мэр напомнил, что "Система 112" работает по принципу "одного окна", принимая звонки о происшествиях. К системе подключены различные службы: пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа, аварийно-восстановительные, а также управы и префектуры.

Ежедневно на смену заступают 125 операторов. На опрос и направление информации экстренным службам уходит порядка 1,5 минуты. При этом диспетчеры могут принимать звонки на разных языках.

Кроме того, обратиться за помощью можно отправив SMS на номер 112.

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