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Водочного магната объявили в розыск за финансирование ВСУ

12:43
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Он перевел Украине более полумиллиарда рублей

В России объявили в розыск владельца украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка.

Его обвиняют в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк перечислил Украине более 500 миллионов рублей для дальнейшего осуществления террористической деятельности в России.

В июне 2023 года Черняк приобрел и отправил Военному Флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 миллионов рублей.

"Преступная деятельность фигуранта была выявлена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД России (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России – прим. ред.) и подразделений ГУ МВД России по Москве, а также ФСБ России", - заявили в столичном главке СКР.

В полиции добавили, что в преступлении подозреваются также другие учредители и руководители этой компании.

"Проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Global Spirits - один из крупнейших в Европе алкогольных холдингов. Выпускает водки "Хортиця", "Мороша", "Первак". После начала СВО холдинг отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях. Затем у заводов сменился владелец, пишет РИА Новости.

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