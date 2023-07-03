Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

В зоне СВО у многих находятся друзья

Будущие контрактники рассказали о том, что готовы отправиться в зону специальной военной операции для защиты Родины, родителей, детей, друзей и близких.

"Служил на Северном флоте. Решил пойти, потому что давал присягу народу и Отечеству. Служил уже 20 лет назад. Я думаю, всему научусь опять", - сказал один из пришедших на пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.

Другой кандидат отметил, что в зоне СВО у него находятся друзья. Еще один мужчина подчеркнул, что сделал такой выбор, так как является патриотом своей страны. Другой будущий контрактник объяснил, что его основная цель - защита Родины.

Видели, что с нашими пенсионерами там происходит? Надо угомонить киевский режим, поэтому надо пойти", - заключил он.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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