ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

12:45
  • понедельник
  • 03 июля 2023

В зоне СВО у многих находятся друзья

Будущие контрактники рассказали о том, что готовы отправиться в зону специальной военной операции для защиты Родины, родителей, детей, друзей и близких.

"Служил на Северном флоте. Решил пойти, потому что давал присягу народу и Отечеству. Служил уже 20 лет назад. Я думаю, всему научусь опять", - сказал один из пришедших на пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.

Другой кандидат отметил, что в зоне СВО у него находятся друзья. Еще один мужчина подчеркнул, что сделал такой выбор, так как является патриотом своей страны. Другой будущий контрактник объяснил, что его основная цель - защита Родины.

Видели, что с нашими пенсионерами там происходит? Надо угомонить киевский режим, поэтому надо пойти", - заключил он.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.