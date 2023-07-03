Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости выполнен более чем на три четверти

Уход ряда поставщиков и производителей не сказался на снабжении столичных строек

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 6,5 млн кв. различной недвижимости. Из них 2,95 млн – это жилье, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Вопреки прогнозам и опасениям, международные санкции не оказали существенного влияния на строительную отрасль. Уже к июлю мы выполнили план ввода недвижимости этого года более чем на 76%", - сказал он.

Бочкарев выразил уверенность и в дальнейшей успешной работе строителей. По его словам, механизм отлажен, эффективно работает. Уход ряда поставщиков и производителей материалов не сказался на снабжении столичных строек, добавил заммэра.

"Несмотря на то, что ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в России, все вопросы, связанные с отдельными видами импортозависимой продукции, оперативно решаются, все строительные объекты вводятся в эксплуатацию своевременно", - сказал Бочкарёв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"