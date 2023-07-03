Шойгу прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер"

План не удался благодаря верности и долгу ВС России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал попытку дестабилизировать обстановку в России 23-25 июня.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" провалилась прежде всего благодаря верности Вооруженным силам (ВС) присяге и воинскому долгу.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил министр на селекторном совещании с руководящим составом ВС России (цитата по РИА Новости).

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа и двинул колонны бойцов группы на Москву. 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшимся по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным, колонны "Вагнера" развернулись обратно.

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